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В Башкирии организатор группы бутлегеров заплатит штраф в три миллиона рублей

Суд Салавата вынес приговор в отношении пятерых мужчин. Они признаны виновными в незаконном обороте этилового спирта.

В Башкирии организатор группы бутлегеров заплатит штраф в три миллиона рублей
В Башкирии организатор группы бутлегеров заплатит штраф в три миллиона рублей

Житель Оренбургской области закупил немало этилового спирта якобы для лекарственных и косметических препаратов. Он вовлек в свою совсем не «косметическую» деятельность троих знакомых, предложив реализовать спиртосодержащую жидкость физическим лицам.

Сообщники сбывали продукцию на территории Башкирии и Оренбургской области. Один из сообщников – пятый приобрел почти 2,5 тысячи литров запрещенной к свободной продаже жидкости, которую хранил у себя без соответствующего разрешения.

Их противоправные действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов, они изъяли у бутлегеров свыше 15 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

Суд назначил организатору группы наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей, его сообщникам – штрафы на общую сумму более 1,7 миллиона рублей и принудительные работы с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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