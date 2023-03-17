В Башкирии разыскивают браконьеров, убивших беременную лосиху и двух лосят

6 марта охотничьи инспекторы обнаружили на территории угодий лосиные туши и следы от снегоходов, ведущие по направлению в Павловское водохранилище. Ущерб, нанесенный природе, составил 900 тысяч рублей, сообщает минэкологии РБ.

Браконьеры разыскиваются. Минекологии прости всех, кто располагает информацией о данном преступлении, позвонить в ведомство по телефону: (347) 218-04-30 или в дежурную часть ОМВД России по Благовещенскому району (347-6622504) либо по номеру 112.

Ранее мы сообщали о том, что браконьеры в Башкирии убили марала.

Фото предоставлено министерством экологии РБ.