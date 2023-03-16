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В Башкирии браконьеры убили марала

В Зилаирском районе двое мужчин застрелили марала, это редкое животное занесено в Красную книгу Республики Башкортостан.

В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала

Полицейские, к которым обратился местный инспектор ассоциации охотников, обнаруживший в лесу кровавые пятна и останки марала, по следам протектора шин трактора нашли «охотников». Убили благородное краснокнижное животное 28-ми и 33-летний жители деревни Ивано-Кувалат. Мужчины дали признательные показания.

Они рассказали, что попросили у работодателя трактор и отправились в лес поохотиться. Лицензии у них не было, но их это не остановило. Увидев марала, приятели застрелили и разделали его в лесном массиве. Погрузили добычу в трактор и скрылись с места преступления. Останки животного злоумышленники засыпали снегом. Мясо поделили пополам.

В ходе обысков полицейские изъяли у браконьеров 60 килограммов мяса и охотничье ружье, нож, топор и трактор. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.

В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
В Башкирии браконьеры убили марала
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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