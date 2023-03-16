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В Башкирии лишённый прав 70-летний водитель погубил в ДТП супругу

Авария произошла вчера, 15 марта, в Караидельском районе, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии лишённый прав 70-летний водитель погубил в ДТП супругу
В Башкирии лишённый прав 70-летний водитель погубил в ДТП супругу

По предварительным данным 70-летний мужчина за рулем «Лады» пятнадцатой модели при выезде на перекресток не уступил ехавшему по главной дороге «Форду Маверику». Последовало столкновение, в результате которого погибла 67-летняя пассажирка отечественной легковушки – супруга водителя. Сам пенсионер госпитализирован.

Полиция установила, что водитель «Лады» ранее был лишен прав за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Напомним, авария произошла в одиннадцатом часу дня на 107-м километре автодороги Бирск – Тастуба – Сатка.

Автор:Артур СМОЛОВ
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