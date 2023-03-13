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В Уфе в Башопере на артистку во время спектакля упал гриб из пенопласта

10 марта во время показа музыкальной сказки «Летучий корабль» артистка Башоперы получила травму в результате падения реквизита, сообщили корреспонденту«РБ» в пресс-службе театра. 

В Уфе в Башопере на артистку во время спектакля упал гриб из пенопласта
В Уфе в Башопере на артистку во время спектакля упал гриб из пенопласта

На артистку хора упал гриб из пенопласта.  В результате девушка получила лёгкое сотрясение мозга.

Как сообщили в пресс-службе театра, артистка была госпитализирована, сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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