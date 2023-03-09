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Вчера, 13:50

Почему обрушилась крыша дома в Уфе, выясняет прокуратура

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы организовала проверку по факту частичного обрушения крыши дома № 12 по улице Рыбакова в микрорайоне Черниковка.

Почему обрушилась крыша дома в Уфе, выясняет прокуратура
Почему обрушилась крыша дома в Уфе, выясняет прокуратура

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка, насколько добросовестно обслуживающая организация выполняла обязанности по своевременной очистке кровли от снега и наледи, а также  по надлежащему содержанию общедомового имущества.  

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Напомним, кровля двухэтажного здания обвалилась ночью 9 марта. Площадь повреждения — около 20 кв. м. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Угрозы разрушения дома нет, жизнеобеспечение объекта не нарушено.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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