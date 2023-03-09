Почему обрушилась крыша дома в Уфе, выясняет прокуратура

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка, насколько добросовестно обслуживающая организация выполняла обязанности по своевременной очистке кровли от снега и наледи, а также по надлежащему содержанию общедомового имущества.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Напомним, кровля двухэтажного здания обвалилась ночью 9 марта. Площадь повреждения — около 20 кв. м. Пострадавших, к счастью, не оказалось. Угрозы разрушения дома нет, жизнеобеспечение объекта не нарушено.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.