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Вчера, 17:32

Пропавший два дня назад в Башкирии подросток найден живым

Пропавший вечером 6 марта 15-летний житель Иглино Радмир Сахалутдинов найден живым. Об этом в группе в соцсети сообщил директор РОО по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

Пропавший два дня назад в Башкирии подросток найден живым
Пропавший два дня назад в Башкирии подросток найден живым

Ранее были объявлены поиски мальчика, который, по словам родных, не пришел со школы домой 6 марта, в понедельник.  

Утром, 8 марта, поисковикам поступила информация из полиции об исчезновении подростка. Затем создали и распространили ориентировку, запустили информационную работу.
- Буквально в течение нескольких часов стали поступать звонки от местных жителей о том, что они либо видели пропавшего, либо предполагают, где он может находиться, - написал Павел Нестеров. - Среди таких звонков и оказался «тот самый»!!! Девушка сказала, что видит его, разговаривает, и ждет, чтобы кто-то приехал и забрал его, пока он отвлечен.
Мы незамедлительно передали информацию в полицию, сотрудники выехали и через полчаса подтвердили: «Найден, забрали»!
Руководитель поискового движения в Башкирии поблагодарил всех неравнодушных жителей, полицейских и волонтеров за работу.

Фото из архива поискового движения.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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