Пропавший два дня назад в Башкирии подросток найден живым

Ранее были объявлены поиски мальчика, который, по словам родных, не пришел со школы домой 6 марта, в понедельник.

Утром, 8 марта, поисковикам поступила информация из полиции об исчезновении подростка. Затем создали и распространили ориентировку, запустили информационную работу.

- Буквально в течение нескольких часов стали поступать звонки от местных жителей о том, что они либо видели пропавшего, либо предполагают, где он может находиться, - написал Павел Нестеров. - Среди таких звонков и оказался «тот самый»!!! Девушка сказала, что видит его, разговаривает, и ждет, чтобы кто-то приехал и забрал его, пока он отвлечен.

Мы незамедлительно передали информацию в полицию, сотрудники выехали и через полчаса подтвердили: «Найден, забрали»!

Руководитель поискового движения в Башкирии поблагодарил всех неравнодушных жителей, полицейских и волонтеров за работу.

Фото из архива поискового движения.