В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»

По данным госавтоинспекции, 32-летний нефтекамец, управляя "Рено Клио" не уступил дорогу "Ладе Приора", хоть у то и было преимущество при движении. В ДТП пострадал 27-летний водитель "Лады", он гостализирован. госпитализирован в реанимацию горбольницы.

В отношении водителя «Рено» за отказ от прохождения освидетельствование на состояние опьянения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Причины и обстоятельства происшествия расследуются полицией.

Фото предоставлены ГИБДД по Башкирии.