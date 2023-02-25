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Вчера, 16:43

В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»

Перекресток лиц Карцева и Ахмадеева стал местом жесткой встречи двух легковушек, сообщает ГИБДД по республике.

В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»
В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»

По данным госавтоинспекции, 32-летний нефтекамец, управляя "Рено Клио" не уступил дорогу "Ладе Приора", хоть у то  и было преимущество при движении. В ДТП пострадал 27-летний водитель "Лады", он гостализирован.  госпитализирован в реанимацию горбольницы.

В отношении водителя «Рено» за отказ от прохождения  освидетельствование на состояние опьянения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Причины и обстоятельства происшествия расследуются полицией.

 

Фото предоставлены ГИБДД по Башкирии.

В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»
В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»
В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»
В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»
В Нефтекамске на ночной улице не смогли разъехаться «Рено Клио» и «Лада Приора»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:дтп в нефтекамскеавария на перекресткегибддпострадавшийотказ от алкотестирования
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