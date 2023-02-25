В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»

По данным ГИБДД, «Дэу Нексия» управлял 36-летний местный житель, за рулем «Лады Гранты» находился 61-летний водитель. В аварии на встречке получили травмы средней тяжести четверо, в том числе 13-летняя пассажирка «Дэу».

Как сообщает Владимир Севастьянов, в ходе разбирательства установлено, что водитель "Нексии" управлял автомобилем без прав, ранее неоднократно задерживался за езду в состоянии опьянения. Медицинская экспертиза определит, был ли он нетрезв во время еще и этого ДТП.

Фото из тг-канала Владимира Севастьянова.