-13 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 10:41

В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»

В посёлке Приютово Белебеевского района в результате ДТП пострадали  четыре человека. Об этом сообщил в своем тг-канале главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»
В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»

По данным ГИБДД, «Дэу Нексия» управлял 36-летний местный житель, за рулем «Лады Гранты» находился 61-летний водитель. В аварии на встречке  получили травмы средней тяжести четверо, в том числе 13-летняя пассажирка «Дэу».

Как сообщает Владимир Севастьянов, в ходе разбирательства установлено, что водитель "Нексии" управлял автомобилем без прав, ранее неоднократно задерживался за езду в состоянии опьянения. Медицинская экспертиза определит, был ли он нетрезв во время еще и этого ДТП.

 

Фото из тг-канала Владимира Севастьянова.

В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»
В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»
В Башкирии столкнулись на встречке «Дэу Нексия» и «Лада Гранта»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:владимир севастьяновдтп в приютовоавария на встречкечетверо пострадавшихводитель без правэкспертиза на состояние опьянения
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика