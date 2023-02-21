Бастрыкин взял «на карандаш» сразу два уфимских дела

Главного следователя России заинтересовали два дела. Первое – про то, как двое несовершеннолетних издевались над сверстником в одном из торговых центров Уфы. Свои действия подростки сняли на видео, а после распространили среди знакомых видеозапись. Также сообщается и о других нарушениях, связанных с неприкосновенностью частной жизни несовершеннолетнего.

Второе дело касается затянувшегося ожидания нового жилья. Десять лет ждут его жители Уфы в доме 1944 года постройки, в котором гниёт потолок, треснули полы и выявлен еще ряд недостатков, что привело к признанию дома аварийным еще в 2013 году.

Фото из открытых источников.