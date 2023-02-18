-23 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 21:55

В Уфе подростки заставили сверстника раздеться догола в ТЦ «Планета»

Видео с унижениями, с так называемым буллингом, 13-летние школьники разослали по друзьям, по соцсетям.

В Уфе подростки заставили сверстника раздеться догола в ТЦ «Планета»
В Уфе подростки заставили сверстника раздеться догола в ТЦ «Планета»

Двое учеников школ № 88 и № 114 «буллили» третьего. Следили с помощью «Родительского контроля», который сами же и установили на его телефоне, за каждым шагом, а потом сплетничали с одноклассниками.

В минувшие выходные обидчики превзошли себя в издевательствах: заставили мальчика раздеться в кабинке в ТЦ «Планета», сняли на телефон и показывали всем желающим, сообщает портал Mash Batash

Родители пострадавшего, узнав о буллинге, написали заявление в полицию. К расследованию подключился Следственный отдел Октябрьского района Уфы. Правоохранители устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему, чтобы дать правовую оценку ситуации, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика