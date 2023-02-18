В Уфе подростки заставили сверстника раздеться догола в ТЦ «Планета»

Двое учеников школ № 88 и № 114 «буллили» третьего. Следили с помощью «Родительского контроля», который сами же и установили на его телефоне, за каждым шагом, а потом сплетничали с одноклассниками.

В минувшие выходные обидчики превзошли себя в издевательствах: заставили мальчика раздеться в кабинке в ТЦ «Планета», сняли на телефон и показывали всем желающим, сообщает портал Mash Batash



Родители пострадавшего, узнав о буллинге, написали заявление в полицию. К расследованию подключился Следственный отдел Октябрьского района Уфы. Правоохранители устанавливают все причины и условия, способствовавшие произошедшему, чтобы дать правовую оценку ситуации, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Фото из открытых источников.