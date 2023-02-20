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Сегодня, 20:56

В Уфе нерадивые чиновники не хотят расселять аварийный дом

О бедственной ситуации жители дома рассказали в социальных сетях.

2gis.ru/ufa
Фото:2gis.ru/ufa

Доследственную проверку по сообщению жильцов аварийного дома начал Следственный комитет Башкирии.

В пресс-службе ведомства пояснили, что жители многоквартирного дома в уфимской Черниковке пожаловались, что не могут добиться расселения, хотя здание признали аварийным более десяти лет назад. Жильцы сообщили о сгнившей крыше, трескающихся полах и осыпающейся штукатурке.

Эксперты проводят следственные мероприятие для установления причин и обстоятельств сложившейся ситуации. Должностным лицам муниципалитета дадут правовую оценку.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:«уфа»следственный комитетаварийное жилье
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