-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 14:57

В Башкирии мужчина с игрушечным пистолетом решил ограбить АЗС

Сотрудница автозаправки оказалась не робкого десятка и дала налётчику отпор шваброй.

В Башкирии мужчина с игрушечным пистолетом решил ограбить АЗС
В Башкирии мужчина с игрушечным пистолетом решил ограбить АЗС

Разжиться наличностью за счёт автозаправочной станции решил подвыпивший 27-летний житель села Тарабердино Кушнаренковского района. В ночь на 14 февраля сельчанин, вооружённый игрушечным пистолетом, пошёл на преступный промысел.

Просунув «ствол» в окошко кассы, мужчина стал требовать у работницы АЗС деньги. Женщина схватила швабру и стала отважно отбиваться от преступника, параллельно звоня по телефону начальству. Огорчённый таким поворотом налётчик решил ретироваться, но по дороге его скрутил руководитель АЗС, который вызвал полицию.

Преступника доставили в отдел, где он дал признательные показания. В пресс-службе МВД республики сообщают, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой. Пистолет правоохранители изъяли.

Видео:пресс-служба МВД РБ
Читайте также:
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдкушнаренковский районразбой
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика