В Башкирии мужчина с игрушечным пистолетом решил ограбить АЗС

Разжиться наличностью за счёт автозаправочной станции решил подвыпивший 27-летний житель села Тарабердино Кушнаренковского района. В ночь на 14 февраля сельчанин, вооружённый игрушечным пистолетом, пошёл на преступный промысел.

Просунув «ствол» в окошко кассы, мужчина стал требовать у работницы АЗС деньги. Женщина схватила швабру и стала отважно отбиваться от преступника, параллельно звоня по телефону начальству. Огорчённый таким поворотом налётчик решил ретироваться, но по дороге его скрутил руководитель АЗС, который вызвал полицию.

Преступника доставили в отдел, где он дал признательные показания. В пресс-службе МВД республики сообщают, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело за разбой. Пистолет правоохранители изъяли.