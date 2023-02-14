В Башкирии осудили преступников, убивших из-за пенсии пожилого сельчанина

Жестокое убийство произошло 5 февраля прошлого года в деревне Сосновка Зилаирского района. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, двое ранее судимых приятелей, выпивавшие в гостях у знакомого, заметили, что жителю соседнего дома принесли пенсию. Они решили наведаться к соседу, чтобы взять деньги в долг, но пенсионер отказал им. Тогда мужчины набросились на него и убили обухом топора.

Из дома преступники похитили 27 тысяч рублей и сбежали. Убитого спустя несколько недель нашла односельчанка, обеспокоенная долгим отсутствием соседа. Подозреваемых, поспешный отъезд которых заметили жители деревни, удалось задержать.

Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и разбое. Один из сообщников полностью признал вину. На суде, его приговорили к 19 годам исправительной колонии строгого режима. Подельнику, отказавшемуся сознаваться, дали 20 лет лишения свободы. Пять из них он проведёт в тюрьме, оставшиеся в исправительной колонии особого режима. К этому сроку ему добавили ограничение свободы на два года.