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Сегодня, 17:47

В Башкирии осудили преступников, убивших из-за пенсии пожилого сельчанина

Труп убитого мужчины обнаружили только 23 дня спустя.

пресс-служба Следственного комитета РБ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РБ

Жестокое убийство произошло 5 февраля прошлого года в деревне Сосновка Зилаирского района. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, двое ранее судимых приятелей, выпивавшие в гостях у знакомого, заметили, что жителю соседнего дома принесли пенсию. Они решили наведаться к соседу, чтобы взять деньги в долг, но пенсионер отказал им. Тогда мужчины набросились на него и убили обухом топора.

Из дома преступники похитили 27 тысяч рублей и сбежали. Убитого спустя несколько недель нашла односельчанка, обеспокоенная долгим отсутствием соседа. Подозреваемых, поспешный отъезд которых заметили жители деревни, удалось задержать.

Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц и разбое. Один из сообщников полностью признал вину. На суде, его приговорили к 19 годам исправительной колонии строгого режима. Подельнику, отказавшемуся сознаваться, дали 20 лет лишения свободы. Пять из них он проведёт в тюрьме, оставшиеся в исправительной колонии особого режима. К этому сроку ему добавили ограничение свободы на два года.  

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетубийстворазбойзилаирский район
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