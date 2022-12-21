В Сибае директор ювелирного салона задержал грабителя

Ограбить ювелирный салон в Сибае решили двое приезжих из Салавата, рассказали в пресс-службе МВД республики.

Ранее судимые сообщники придумали хитрую схему преступления. Один из подельников остался в дверях салона. Изображая дворника, он отговаривал желающих войти, сообщая, что сейчас с крыши будут убирать снег. Второй, вооружённый пистолетом, вошёл внутрь.

Угрожая оружием, преступник обмотал руки скотчем продавщице и то же самое приказал сделать директору, находящемуся в салоне. Мужчина сделал вид, что не может самостоятельно связать себя. Когда налётчик подошёл ближе, директор набросился на него.

Хозяин салона обезоружил грабителя и повалил его на пол. Сообщник, увидев такой расклад, сбежал. Двое случайных прохожих помогли удержать налётчика до приезда полиции. Правоохранители оперативно разыскали второго преступника. Мужчина хотел уехать с автовокзала в Белорецк.

Подозреваемые сейчас находятся под стражей. В полиции приняли решение наградить смелого директора за помощь в раскрытии разбойного нападения.