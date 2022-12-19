В Башкирии разыскивается мужчина, совершивший разбойное нападение на цветочный магазин

В Уфе на улице Первомайской, 49, неизвестный мужчина в панаме и маске зашел в магазин цветов и, угрожая продавцу ножом, заставил флориста отдать ему деньги из кассы, после чего ушел. Добычей злоумышленника стали 50 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска ведут розыск мужчины. Если вам что-либо известно о нем, обратитесь в ближайшее отделение полиции, либо по телефонам: 02 (102 – с мобильного), в дежурную часть МВД по РБ 8-347-279-39-02 или на телефон доверия МВД по РБ 8-347-279-32-92. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

Видео предоставлено пресс-службой МВД по РБ.