В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины

В кирпичном гараже находился ВАЗ-2107 и неизвестный мужчина, предположительно хозяин. Он найден погибшим. Огонь повредил автомобиль и гараж.

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России. На месте работает следственно-оперативная группа.

Пресс-служба ведомства просит владельцев гаражей не хранить в них газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы. Проводить сварочные работы с соблюдением противопожарных требований. Не курить в гаражах. Засыпать разлитые горючие жидкости песком и опилками.

Фото пресс-службы МЧС по Башкирии.