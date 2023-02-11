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Сегодня, 12:32

В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины

Сегодня, 11 февраля, произошел пожар в одном из гаражных кооперативов в Дюртюлях. В нем погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины
В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины

В кирпичном гараже находился ВАЗ-2107 и неизвестный мужчина, предположительно хозяин. Он найден погибшим. Огонь повредил автомобиль и гараж.

Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС России. На месте работает следственно-оперативная группа.

Пресс-служба ведомства просит владельцев гаражей не хранить в них газовые баллоны, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы. Проводить сварочные работы с соблюдением противопожарных требований. Не курить в гаражах. Засыпать разлитые горючие жидкости песком и опилками.

Фото пресс-службы МЧС по Башкирии.

В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины
В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины
В сгоревшем гараже в городе в Башкирии пожарные нашли тело мужчины
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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