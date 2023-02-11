Молодому уфимцу стало плохо во время выгула собаки

Вчера, 10 февраля, молодой уфимец вместе с матерью выгуливал собаку в лесном массиве города в районе улицы Авроры в микрорайоне Зеленая Роща. Когда собака убежала вниз по тропинке к оврагу, он пошел ее ловить. С горы он спустился, а подняться не смог. Почувствовал сильные боли в области сердца. Мама попыталась ему помочь, но поняла, что надо вызвать спасателей.

Прибывшие на адрес сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы осмотрели мужчину, уложили на носилки и донесли до автомобиля скорой помощи. Уфимца доставили в больницу для обследования.

Фото пресс-службы УГЗ Уфы.