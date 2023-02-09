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Спасатели из Башкирии пожертвовали отпусками для помощи людям в Турции

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о добровольцах-спасателях, которые взяли отпуска, чтобы полететь в Турцию и помогать коллегам разбирать завалы после мощного землетрясения. Об этом он написал сегодня, 9 февраля, на своей странице в соцсетях.

Спасатели из Башкирии пожертвовали отпусками для помощи людям в Турции
Спасатели из Башкирии пожертвовали отпусками для помощи людям в Турции

Руководитель республики отметил, что в лучших традициях Башкирии было помогать регионам и странам, попавшим в беду. Это Донбасс, Абхазия, Кыргызстан и другие.

- Ужасные последствия землетрясения в Турции и страдания людей не оставили равнодушными наших добровольцев, - написал Радий Хабиров. – Первый отряд уже на пути в Газиантеп. Их встретят турецкие коллеги. В скором времени башкирские специалисты приступят к разбору завалов обрушившихся зданий. Важно, что наши добровольцы – профессиональные спасатели. Они обладают необходимыми навыками. Специально взяли отпуска и выехали на помощь в Турцию. Работайте, братья!

Напомним, об отправке в зону масштабной трагедии первой группы добровольцев из 25 человек сообщила пресс-служба госкомитета по ЧС региона.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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