Спасатели из Башкирии пожертвовали отпусками для помощи людям в Турции

Руководитель республики отметил, что в лучших традициях Башкирии было помогать регионам и странам, попавшим в беду. Это Донбасс, Абхазия, Кыргызстан и другие.

- Ужасные последствия землетрясения в Турции и страдания людей не оставили равнодушными наших добровольцев, - написал Радий Хабиров. – Первый отряд уже на пути в Газиантеп. Их встретят турецкие коллеги. В скором времени башкирские специалисты приступят к разбору завалов обрушившихся зданий. Важно, что наши добровольцы – профессиональные спасатели. Они обладают необходимыми навыками. Специально взяли отпуска и выехали на помощь в Турцию. Работайте, братья!

Напомним, об отправке в зону масштабной трагедии первой группы добровольцев из 25 человек сообщила пресс-служба госкомитета по ЧС региона.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.