Для жительницы Уфы катание с горки закончилось больницей

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, инцидент произошел в микрорайоне Инорс. Женщина каталась со склона оврага в лесном массиве; разумеется, для этой забавы он предназначен не был.

На видеозаписи, опубликованной спасателями, видно, что пострадавшая лежит без движения. Была она одна или с компанией, не уточняется. Сотрудники поисково-спасательного отряда доставили женщину на носилках до кареты скорой помощи, а медработники отвезли ее в больницу.

Специалисты ведомства напоминают: кататься на необорудованных горках, склонах оврагов и прочих неровностях рельефа по меньше мере легкомысленно. Особую опасность представляют места, где есть резкие повороты, перепады высот, преграды, а сама «трасса» выходит на проезжую часть или лед водоема.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.