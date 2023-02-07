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Вчера, 13:10

Для жительницы Уфы катание с горки закончилось больницей

В Уфе 40-летняя женщина каталась на картонке со склона оврага. Дело закончилось травмой и вызовом спасателей.

Для жительницы Уфы катание с горки закончилось больницей
Для жительницы Уфы катание с горки закончилось больницей

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города, инцидент произошел в микрорайоне Инорс. Женщина каталась со склона оврага в лесном массиве; разумеется, для этой забавы он предназначен не был.

На видеозаписи, опубликованной спасателями, видно, что пострадавшая лежит без движения. Была она одна или с компанией, не уточняется.  Сотрудники поисково-спасательного отряда доставили женщину на носилках до кареты скорой помощи, а медработники отвезли ее в больницу.

Специалисты ведомства напоминают: кататься на необорудованных горках, склонах оврагов и прочих неровностях рельефа по меньше мере легкомысленно. Особую опасность представляют места, где есть резкие повороты, перепады высот, преграды, а сама «трасса» выходит на проезжую часть или лед водоема.

Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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