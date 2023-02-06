В Башкирии женщина ударила полицейского лопатой и разбила служебный автомобиль

Для начала она нанесла полицейскому пару ударов лопатой по голове и спине. Потом лопата обрушилась на служебный автомобиль, женщина разбила в нем стекла.

Но всё-таки разбушевавшаяся 55-летняя женщина сменила гнев на милость и дала доставить себя в отдел полиции.

В отношении негостеприимной женщины возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В МВД по Республике Башкортостан сообщили, что «полицейский и односельчанин женщины обратились в больницу за медицинской помощью. Материалы по факту нападения на сотрудника полиции направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия процессуального решения».

Фото из открытых источников.