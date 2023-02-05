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Вчера, 16:32

Житель Уфы украл из магазина детские игрушки на 30 тысяч рублей

Злоумышленник набрал в магазине детских товаров и прорвался через охранника, сообщили в МВД по РБ.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Как выяснилось, вор, набрав игрушек в пакет, собирался покинуть торговый зал без лишнего шума. Однако охранник приметил его и попытался остановить. В ходе потасовки злоумышленник смог вывернуться, однако куртка и личные вещи остались в магазине.

В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Это оказался ранее судимый 18-летний уфимец. Парень сознался в содеянном и рассказал, что похищенный товар продал случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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