Житель Уфы за 30 тысяч «сребреников» сжёг Toyota Land Cruiser

В ноябре прошлого года уфимец получил от неустановленного лица предложение заработать 30 тысяч рублей. А для этого всего-навсего сжечь автомобиль марки «Toyota Land Cruiser 200»…

Мужчина согласился. Он облил иномарку бензином и поджег. Быстро ретировался, а в это время огонь охватил рядом стоявший автомобиль марки «Hunday Tucson».

Поджигатель нанес хозяевам машин ущерб на сумму более 9,3 миллиона рублей. Он признал свою вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.