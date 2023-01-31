В Уфе мужчина после сеанса массажа избил и ограбил двух женщин

Спонтанная агрессия появилась у 34-летнего жителя столицы Башкирии после сеанса массажа в одном из салонов города. Мужчина несколько раз ударил администратора салона, отобрал у неё телефон, стоимостью 25 тысяч рублей, и выбежал на улицу.

У подъезда одного из домов по улице Гагарина он выхватил телефон из рук 33-летней горожанки, также ударив перед этим. На крики женщины откликнулись неравнодушные уфимцы, которые скрутили грабителя.

В отделе полиции злоумышленник рассказал, что не знает причину агрессивного поведения, но намекнул на семейные неурядицы. В пресс-службе МВД сообщают, что в отношении уфимца завели уголовное дело за грабёж. Мужчину заключили под стражу.