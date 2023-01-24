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Вчера, 17:34

В Уфе правоохранительные органы заинтересовались падением с моста мужчины

Происшествие случилось вчера, 23 января, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по РБ.

В Уфе правоохранительные органы заинтересовались падением с моста мужчины
В Уфе правоохранительные органы заинтересовались падением с моста мужчины

Днем с Шумавцовского моста упал 59-летний мужчина. Очевидцы вызвали медиков, однако спасти мужчину они не смогли. Сейчас устанавливается, что послужило причиной падения.

По сообщению пресс-службы МВД по РБ, мужчина шел по тротуару в направлении из Черниковки в Сипайлово. Полиция просит водителей с видеорегистраторами, проезжавшими вчера с 13 до 14.00 часов по мосту, обратиться в ближайшее отделение полиции, либо по телефону 8 - 347- 279 - 39 - 02. Записи с регистраторов могут помочь установить обстоятельства происшествия.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РБ.

В Уфе правоохранительные органы заинтересовались падением с моста мужчины
В Уфе правоохранительные органы заинтересовались падением с моста мужчины
В Уфе правоохранительные органы заинтересовались падением с моста мужчины
Автор:Артур СМОЛОВ
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