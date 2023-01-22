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В Башкирии в больницу №18 привезли уфимцев с ожогами после дня рождения

Накануне в ГКБ № 18 Уфы в ожоговое отделение поступили с ожогами 1-2 степени 47-летняя женщина и 35-летний мужчина. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

В Башкирии в больницу №18 привезли уфимцев с ожогами после дня рождения
В Башкирии в больницу №18 привезли уфимцев с ожогами после дня рождения

Как сообщает ГУ МЧС по Башкирии, само происшествие случилось в Уфе в частном доме по улице Ветошникова. Зажигая свечи на торте, хозяйка бросила спички в коробку, а когда та вспыхнула, незадачливая «пожарный» получила ожоги.

Хуже того, в коробке оказался баллончик с газом для розжига, прибежавший на помощь супруг сам получил ожоги после хлопка загоревшегося баллона. Хорошо, что коробка с огнеопасным содержимым была на веранде, дом от огня не пострадал.

Дознаватели МЧС России продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

 

Фото ГУ МЧС по Башкирии.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пожаринцидентсвечиспичкигазовый баллончикпострадавшие уфимцы с ожогамиулица ветошниковагкб №18ожоговый центрмчс
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