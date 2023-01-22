В Башкирии в больницу №18 привезли уфимцев с ожогами после дня рождения

Как сообщает ГУ МЧС по Башкирии, само происшествие случилось в Уфе в частном доме по улице Ветошникова. Зажигая свечи на торте, хозяйка бросила спички в коробку, а когда та вспыхнула, незадачливая «пожарный» получила ожоги.

Хуже того, в коробке оказался баллончик с газом для розжига, прибежавший на помощь супруг сам получил ожоги после хлопка загоревшегося баллона. Хорошо, что коробка с огнеопасным содержимым была на веранде, дом от огня не пострадал.

Дознаватели МЧС России продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

Фото ГУ МЧС по Башкирии.