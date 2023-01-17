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Вчера, 15:28

Автоледи, насмерть сбившая мать с ребенком, повторно предстанет перед судом в Уфе

Авария произошла летом прошлого года. Верховный суд Башкирии вернул уголовное дело в суд первой инстанции.

Автоледи, насмерть сбившая мать с ребенком, повторно предстанет перед судом в Уфе
Автоледи, насмерть сбившая мать с ребенком, повторно предстанет перед судом в Уфе

Как сообщили нам в пресс-службе Кировского районного суда г.Уфы, Дарья Сорокина повторно предстанет перед судьей 20 января. Это будет предварительное заседание, которое пройдет в закрытом режиме.

Напомним, что в июле уфимка, управляя автомобилем, на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской наехала на 39-летнюю женщину, переходившую дорогу с 4-летним сыном. Женщина с ребенком погибли на месте.

В октябре уголовное дело было прекращено по решению Кировского районного суда г.Уфы в связи с примирением сторон. Однако прокуратура района обжаловала его в Верховном суде РБ.

Фото пресс-службы ГИБДД РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Теги:смертельное дтпавтоледив дтп погибли мать с ребенком
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