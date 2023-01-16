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Вчера, 14:00

В Башкирии число погибших в ДТП сохранилось на уровне прошлого года

За прошедшую неделю  в республике в 39 автоавариях погибло пятеро, пострадало 48 человек. Об этом на оперативке правительства сообщил со ссылкой на данные ГИБДД министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов.

В Башкирии число погибших в ДТП сохранилось на уровне прошлого года
В Башкирии число погибших в ДТП сохранилось на уровне прошлого года

Дороги продолжают сбирать смертельную жатву с автолюбителей и при меньшем количестве ДТП в принципе, число погибших оказалось всего на два меньше, чем в первой половине января 2022-го. Основная причина аварий нынешнего месяца – столкновения, отметил Александр Клебанов.  

В то же время в своем тг-канале главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов написал, что только за минувшие сутки на дорогах региона в четырех авариях погибли трое.

- Про вчерашнее ДТП ранее мы уже сообщали. Известно, что семья с близкими родственниками возвращались домой от родителей с Мечетлинского района в Стерлитамак. По неизвестной на данный момент причине, водитель «Черри» допустил касательное столкновение со встречным фургоном «Газель». После чего оба автомобиля наехали на припаркованные большегрузы. К сожалению, 37-летний водитель «Черри», отец семейства, его 12-летний сын и 38-летняя родственница получили несовместимые с жизнью травмы. 38-летняя супруга водителя и 39-летний пассажир с тяжёлыми травмами госпитализированы. Водитель грузовой "Газели" также доставлен в больницу, - отметил Владимир Севастьянов.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:авариидтпводителибезопасность дорожного движенияклебановсевастьяновгибдд
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