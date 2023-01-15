В Башкирии загорелись еще два частных дома

В результате пожара мужчина, 1961 года рождения, получил термические ожоги, он госпитализирован в Бижбулякский ЦРБ хирургическое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, сегодня ночью поступило сообщение о пожаре по улице Восточная в селе Ярославка Дуванского района. Пожар на площади 71 кв. м потушен, погибших и пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС России.

Напомним, на сегодня это уже третье сообщение о пожарах по республике.

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РБ.