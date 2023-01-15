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Вчера, 12:14

В Башкирии пострадал человек, тушивший пожар

Сегодня ночью в Аургазинском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.

В Башкирии пострадал человек, тушивший пожар
В Башкирии пострадал человек, тушивший пожар

Сообщение о пожаре по улице Молодежная в деревне Тукаево Аургазинского района поступило ночью. На место направили силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды Тукаевского сельсовета и других экстренных служб.

Еще до прибытия пожарной охраны пострадал мужчина, который самостоятельно пытался тушить пожар. Мужчина 1943 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационные отделения ГКБ № 1 Стерлитамака.

Горение на площади 100 кв. м было ликвидировано. Причина пожара устанавливается. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.

Фото: пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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