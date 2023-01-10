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В Башкирии в 169 пожарах погибли 15 человек

Обильную смертельную жатву собрал огонь в республике с начала 2023 года. В 169 пожарах погибли 15 человек, 9 травмировались,  но пожарные смогли спасти 51 человека. Об этом заявил на оперативке правительства региона председатель госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

В Башкирии в 169 пожарах погибли 15 человек
В Башкирии в 169 пожарах погибли 15 человек

По словам главы ведомства, в зимнее время риски возгорания возрастают многократно. Поэтому не случайно, за десять дней нового года специалисты по ЧС совершили 60 тысяч обходов домов и организаций по всей республике, раздали больше 2 тысяч пожарных извещателей.

Прошлогодняя практика повышенного внимания к пожарной безопасности привела к тому, что смертность в пожарах в Башкирии снизилась на 46 человек, а с учетом уменьшения числа погибших в прочих ЧС и на воде – на 55. Только благодаря выданным гражданам мини-сиренам, отметил Фарит Гумеров, за шесть лет удалось спасти от огня уже 913 жителей республики.

 

Фото тг-канал Фарита Гумерова.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пожарычсспасенныепожарныемини-сиреныгкчсгумеров
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