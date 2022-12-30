В Башкирии селянин, угрожая ножом, ограбил своего учителя-пенсионера

За разбойное нападение на пенсионера задержали 56-летнего жителя села Первомайское Стерлитамакского района, сообщает пресс-служба МВД республики.

Мужчина решил поживиться за счёт одиноко проживающего односельчанина и направился к нему с ножом. Придя к своему бывшему учителю, злоумышленник стал требовать деньги. Пожилой мужчина пошёл с преступником в отделение банка и, сняв с карточки 10 тысяч, отдал деньги. Кассир банка заметила неладное, но тревогу поднимать не стала.

С награбленным селянин поехал в Стерлитамак, где его удалось поймать. Сейчас преступник заключён под стражу.