-12 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 15:47

В Башкирии селянин, угрожая ножом, ограбил своего учителя-пенсионера

Житель Стерлитамакского района отобрал у пожилого педагога 10 тысяч рублей.

пресс-служба МВД РБ
Фото:пресс-служба МВД РБ

За разбойное нападение на пенсионера задержали 56-летнего жителя села Первомайское Стерлитамакского района, сообщает пресс-служба МВД республики.

Мужчина решил поживиться за счёт одиноко проживающего односельчанина и направился к нему с ножом. Придя к своему бывшему учителю, злоумышленник стал требовать деньги. Пожилой мужчина пошёл с преступником в отделение банка и, сняв с карточки 10 тысяч, отдал деньги. Кассир банка заметила неладное, но тревогу поднимать не стала.

С награбленным селянин поехал в Стерлитамак, где его удалось поймать. Сейчас преступник заключён под стражу.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдстерлитамакский районразбойное нападение
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика