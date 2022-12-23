Выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом – подробности смертельного ДТП в Башкирии

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил подробности смертельного ДТП в Мишкинском районе:

«Предположительно, на 124 км автодороги Уфа– Янаул, «Опель Астра», двигаясь со стороны Бирска в направлении Янаула, при обгоне снегоуборочной техники выехал на полосу встречного движения, где водитель потерял управление и допустил занос. Вследствие чего попал под встречный МАЗ. Удар оказался настолько сильным, что 61-летний водитель и его 24-летний сын погибли на месте происшествия».

Напомним, авария произошла утром, 23 декабря.

Фото: телеграм-канал В. Севастьянова.