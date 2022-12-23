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Сегодня, 11:41

В Башкирии ДТП унесло жизни двух человек

Трагедия произошла сегодня, 23 декабря, в Мишкинском районе, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии ДТП унесло жизни двух человек
В Башкирии ДТП унесло жизни двух человек

На 124-м километре автодороги Уфа – Янаул столкнулись встречные «Опель Астра» и «КамАЗ». Водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

В Башкирии ДТП унесло жизни двух человек
В Башкирии ДТП унесло жизни двух человек
В Башкирии ДТП унесло жизни двух человек
Автор:Артур СМОЛОВ
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