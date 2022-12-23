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В Башкирии школьный автобус с детьми застрял в мороз на дороге

На помощь школьниками пришли сотрудники госавтоинспекции.

пресс-служба МВД РБ Капитан полиции Айдар Зайнетдинов и лейтенант полиции Альберт Ахметшин.
Капитан полиции Айдар Зайнетдинов и лейтенант полиции Альберт Ахметшин.Фото:пресс-служба МВД РБ

Автобус с девятью юными спортсменами, ехавшими на турнир по борьбе, сломался на 135 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк, сообщили в пресс-службе МВД республики.

К счастью, транспортное средство, стоящее с открытым капотом, вовремя заметили сотрудники ГИБДД Белорецкого района. Помощь пришла как нельзя кстати, в Башкирии в эти дни стояли сильные морозы.

Автоинспекторы Айдар Зайнетдинов и Альберт Ахметшин отправили детей в близлежащую школу села Инзер. Также дорожные полицейские нашли автомеханика, который устранил неисправность автобуса.

Благодаря вмешательству автоинспекторов, дети остались целыми и невредимыми, а также успели в доехать в срок на спортивный турнир.

Видео:пресс-служба МВД РБ
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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:гибддбелорецкий район
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