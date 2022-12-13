-18 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 12:05

В Башкирии загорелся дом, где живут восемь детей

Поздним вечером 12 декабря в экстренные службы региона поступило сообщение о пожаре в селе Ассы Белорецкого района.

В Башкирии загорелся дом, где живут восемь детей
В Башкирии загорелся дом, где живут восемь детей

Как выяснилось, загорелся деревянный дом на улице Улу-Елга, принадлежащий многодетной семье. В нем проживают восемь детей в возрасте от трех до 14 лет со своими родителями. Пожар вспыхнул внутри дома, повредив потолок и стену в бревенчатом пристрое на площади 20 кв. метров.

В течение получаса открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Как уточнили в пресс-службе МЧС региона, в 2019 году дом был бесплатно оборудован пожарным извещателем. Свою функцию прибор выполнил. Дом для дальнейшего проживания пригоден.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика