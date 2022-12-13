В Башкирии загорелся дом, где живут восемь детей

Как выяснилось, загорелся деревянный дом на улице Улу-Елга, принадлежащий многодетной семье. В нем проживают восемь детей в возрасте от трех до 14 лет со своими родителями. Пожар вспыхнул внутри дома, повредив потолок и стену в бревенчатом пристрое на площади 20 кв. метров.

В течение получаса открытое горение было ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.

Как уточнили в пресс-службе МЧС региона, в 2019 году дом был бесплатно оборудован пожарным извещателем. Свою функцию прибор выполнил. Дом для дальнейшего проживания пригоден.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: МЧС РБ.