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В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет

Житель Белорецкого района признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет
В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет

Вечером 17 июня двое пьяных сожителей поссорились на почве ревности. Мужчина приревновал сожительницу к ее бывшему мужу. Словесные баталии перешли в избиение: бил 36-летний мужчина. Ногами. Он забил свою «любимую», 32-летнюю женщину, мать шестерых детей, до смерти.

Мужчина сознался в убийстве. Во время следствия он сказал, что не помнит обстоятельств и мотивов совершенного преступления

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следкома России по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой Следкома по Республике Башкортостан.

В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет
В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет
В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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