В Башкирии убийце многодетной матери дали шесть лет

Вечером 17 июня двое пьяных сожителей поссорились на почве ревности. Мужчина приревновал сожительницу к ее бывшему мужу. Словесные баталии перешли в избиение: бил 36-летний мужчина. Ногами. Он забил свою «любимую», 32-летнюю женщину, мать шестерых детей, до смерти.

Мужчина сознался в убийстве. Во время следствия он сказал, что не помнит обстоятельств и мотивов совершенного преступления



Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Следкома России по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой Следкома по Республике Башкортостан.