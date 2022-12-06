В Уфе надземный пешеходный переход обрушился на грузовик. Водитель погиб

Около девяти часов вечера на 1480-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск у грузовика «Скания» на ходу открылся кузов, и он зацепил строящийся надземный пешеходный переход. Часть конструкции перехода обвалилась на грузовик, в результате чего водитель погиб.

На участке в обоих направлениях полностью закрыто движение, ведется работа по ликвидации обрушения. Организован объезд через автодорогу Карпово – Базилеевка.

По данным пресс-службы МЧС по РБ на грузовик упала металлическая балка моста.

Фото и видео предоставлены пресс-службой МЧС по РБ.