В Уфе при пожаре в садовом доме погибла 7-летняя девочка, остальных увезли в больницу

К моменту прибытия пожарных двухэтажный бревенчатый дом горел открытым пламенем. Огонь охватил площадь в 42 кв. метра. К пяти утра открытое горение удалось ликвидировать.

К сожалению, в ходе разбора места пожара было обнаружено тело 7-летней девочки, медики констатировали ее смерть. Еще три человека, в том числе ребенок семи лет, получили травмы различной степени тяжести. Всех троих доставили в ожоговый центр ГКБ №18.

Причина пожара устанавливается, на месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательный пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

К тушению пожара привлекались 41 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Напомним, с 1-го по 31 декабря в республике проходит профилактическая акция «Нет пожарам в СНТ».

Фото: МЧС РБ.