В Башкирии спасли запутавшегося в сетях лебедя

На место незамедлительно прибыл охотничий инспектор минэкологии и обнаружил лебедя, зацепившегося за рыболовную снасть. Птицу освободили и осмотрели, травм не выявили. После этого ее выпустили в естественную среду обитания.

Пресс-служба минэкологии напоминает, что при обнаружении диких животных в границах населенных пунктов, особенно если животные травмированы, имеют признаки заболевания, либо могут представлять опасность для жизни и здоровья людей, необходимо незамедлительно обратиться по единому номеру экстренных служб — 112, либо к оперативному дежурному минэкологии Республики Башкортостан по телефону 8 (347) 218-04-30.

Фото и видео предоставлены пресс-службой минэкологии РБ

Артур СМОЛОВ