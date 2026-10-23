В Башкирии на озере Кандрыкуль собралось около трёхсот лебедей

Приток птиц продолжается — к концу месяца их станет больше. В прошлом году в это же время здесь собралось около 500 пернатых, включая 42 подросших птенца.

Среди лебедей преобладают шипуны — самый распространенный местный вид. В период миграций к ним присоединяются более редкие: кликун и малый лебедь.

Как отметили в минэкологии РБ, Кандрыкуль — второе по величине озеро Башкирии и ключевая остановка водоплавающих на миграционном пути. Здесь они отдыхают и набираются сил перед дальним перелетом. Присутствие стольких пернатых свидетельствует о здоровой экосистеме водоема, подчеркнули в ведомстве, призвав жителей бережнее относиться к природе — хочется, такие встречи радовали нас каждый год.

Фото: Ирина Сабирова.