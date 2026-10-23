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Природа
23 Октября , 14:10

В Башкирии на озере Кандрыкуль собралось около трёхсот лебедей

Сотрудники природного парка «Кандры-Куль» насчитали на западном берегу озера 276 лебедей, в том числе 63 молодых особи, которые постепенно собираются в стаи перед осенней миграцией.

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В Башкирии на озере Кандрыкуль собралось около трёхсот лебедейВ Башкирии на озере Кандрыкуль собралось около трёхсот лебедей
В Башкирии на озере Кандрыкуль собралось около трёхсот лебедей

Приток птиц продолжается — к концу месяца их станет больше. В прошлом году в это же время здесь собралось около 500 пернатых, включая 42 подросших птенца.

Среди лебедей преобладают шипуны — самый распространенный местный вид. В период миграций к ним присоединяются более редкие: кликун и малый лебедь.

Как отметили в минэкологии РБ, Кандрыкуль — второе по величине озеро Башкирии и ключевая остановка водоплавающих на миграционном пути. Здесь они отдыхают и набираются сил перед дальним перелетом. Присутствие стольких пернатых свидетельствует о здоровой экосистеме водоема, подчеркнули в ведомстве, призвав жителей бережнее относиться к природе — хочется, такие встречи радовали нас каждый год.

Фото: Ирина Сабирова.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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