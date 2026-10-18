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18 Октября , 14:01

Жителям Башкирии объяснили, чем опасна осенняя рыбалка

Сотрудники МЧС проводят рейды в рамках акции «Безопасная  осенняя рыбалка».

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Жителям Башкирии объяснили, чем опасна осенняя рыбалкаЖителям Башкирии объяснили, чем опасна осенняя рыбалка
Жителям Башкирии объяснили, чем опасна осенняя рыбалка

Сотрудники МЧС проводит «ликбезы» с рыбаками на водоемах республики. Любителей рыбной ловли предупреждают об опасностях, с которыми они могут столкнуться, сообщает пресс-служба спасательного ведомства региона.

В первую очередь, рыбалка осенью рыбалка опасна из-за холодной воды (всего +7…+8 градусов). Также бывает сильный ветер и быстро темнеет.

Перед рыбалкой жителям республики рекомендуется проверять прогноз погоды и предупреждать близких — куда и на какое время идете рыбачить. Выходя к воде, нужно отказаться от алкоголя. Выбирая рыбалку с лодки, использовать спасательный жилет. Надевайте его следует до отхода от берега. В тяжелой осенней куртке и промокшей одежде удержаться на поверхности воды почти невозможно.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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