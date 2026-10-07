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7 Октября , 04:31

В Башкирии потеплеет до 15 градусов

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Сегодня по республике местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывы до сильных. Температура воздуха составит 7 — 12 градусов.

Завтра, 8 октября, небольшие дожди, по востоку до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью 1 — 6 градусов, днем 9 — 14 градусов.

9 октября существенных осадков не будет. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем 10 — 15 градусов.

В конце недели ожидается ясная погода, температура воздуха поднимется до 17 градусов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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