В Башкирии потеплеет до 15 градусов

Сегодня по республике местами пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывы до сильных. Температура воздуха составит 7 — 12 градусов.

Завтра, 8 октября, небольшие дожди, по востоку до умеренных. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью 1 — 6 градусов, днем 9 — 14 градусов.

9 октября существенных осадков не будет. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем 10 — 15 градусов.

В конце недели ожидается ясная погода, температура воздуха поднимется до 17 градусов.