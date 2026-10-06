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Природа
6 Октября , 07:40

В Башкирии назвали лучших лесничих

В республике подвели итоги ведомственного конкурса «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба минлесхоза РБ.

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В Башкирии назвали лучших лечничихВ Башкирии назвали лучших лечничих
В Башкирии назвали лучших лечничих

На конкурс поступило 16 заявок от лучших специалистов региона. Торжественная церемония чествования и вручения наград победителям состоялась в санатории «Красноусольск» в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к Дню работников леса и 60-летию министерства.

Жюри определило сильнейших: в номинации «Лучший инспектор лесной охраны» победу одержал Равиль Абдрашитов (Гафурийское лесничество). В номинации «Лучший инспектор федерального государственного лесного контроля (надзора)» первенствовал Дим Гиляжев (Белорецкий межрайонный отдел). Он же одержал убедительную победу и в номинации «Народный выбор», набрав большее число голосов в ходе онлайн-голосования.

Абсолютным победителем конкурса и обладателем звания «Лучший лесной инспектор Республики Башкортостан» стал Ахтям Файзуллин (Абзелиловское лесничество).

Победителям номинаций вручили современные смартфоны. Главный приз конкурса — сертификат на новый квадроцикл — торжественно передан абсолютному победителю Ахтяму Файзуллину.

Министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов в своем выступлении во время награждения отметил, что профессия лесного инспектора требует не только верности традициям, но и высокого владения цифровыми технологиями.

— Мы видим, как растет престиж нашей работы. Поощрение лучших специалистов современными гаджетами и спецтехникой не просто повышает моральный дух коллективов, но и дает практические возможности для еще более оперативной и надежной охраны лесных богатств Башкортостана, — подчеркнул он.

Фото: пресс-служба минлесхоза РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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