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Природа
5 Октября , 13:12

Карстовую устойчивость Уфы обсудят на форуме

Первый специализированный форум, посвященный проблемам развития территорий, подверженных опасным инженерно-геологическим процессам, проходит 5 и 6 октября на базе Уфимского межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

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Карстовую устойчивость Уфы обсудят на форумеКарстовую устойчивость Уфы обсудят на форуме
Карстовую устойчивость Уфы обсудят на форуме

Мероприятие собрало ведущих ученых, инженеров, проектировщиков и представителей органов власти из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Сыктывкара, Иркутска и Казани.

Ключевыми темами пленарной сессии стали итоги развития эколого-геологических исследований в МГУ имени М.В.Ломоносова, уникальный опыт Башкортостана, а также региональная специфика. Александр Смирнов из Института геологии УФИЦ РАН расскажет о типах карста и пораженности ими территории республики.

— Ученые представят исследования о влиянии экзогенных процессов на инженерные сооружения, динамике водных объектов в биомах Европейской части России и воздействии землепользования на устойчивость экосистем. Отдельный блок будет посвящен современным вызовам: проектированию полигонов ТКО с применением мультибарьеров, анализу ликвидации объектов накопленного экологического вреда и загрязнению окружающей среды в городах, — рассказал министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Эксперты также планируют обсудить прикладные методы защиты территорий. Прозвучат доклады о защитной мощности грунтов при проектировании противокарстовой защиты, новом валидированном методе прогнозирования диаметра карстового провала, о применении машинного обучения для оценки карстовой опасности. Особое внимание будет уделено устойчивости самой Уфы.

Для участников форума подготовлены две уникальные выездные программы. Во время двухдневной экспедиции «Шульган-Таш» участники посетят объект всемирного наследия ЮНЕСКО, получивший этот статус в июле 2025 года. Программа включает посещение историко-культурного музея-заповедника и уникальной карстовой пещеры с наскальной живописью. Однодневный маршрут «Красный Ключ» включает посещение Свято-Георгиевского мужского монастыря, пешеходный переход через шлюз Павловской ГЭС, подъем на Красные скалы и визит к роднику Красный Ключ.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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