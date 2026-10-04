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Природа
4 Октября , 05:57

Арктический воздух принёс в Башкирию первый снег

Мокрый снег и дождь прогнозируют синоптики и в ближайшие дни.

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Фото читательницы из Дюртюлинского района // Ufa_rb | Новости. Уфа БашкортостанФото читательницы из Дюртюлинского района // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан
Фото читательницы из Дюртюлинского района // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

Выходные дни в Башкирии начались с непогоды. Первый снег прошел сразу в нескольких районах республики. Снимками и кадрами снега поделились пользователи соцсетей из Аскинского, Белорецкого, Дюртюлинского, Ишимбайского и Хайбуллинского районов.

Специалисты Башгидромета прогнозируют мокрый снег и дождь 4 и 5 октября. В воскресенье и понедельник возможны гололед, налипание мокрого снега на провода и даже установление временного снежного покрова.

В понедельник, 5 октября, температура повысится до +5, +10°. Во вторник, 6 октября, станет еще теплее — +8, +13°. Из осадков на эти дни прогнозируют небольшой дождь.

Ранее газета «Республика Башкортостан» сообщала, что из-за снегопадов ограничили движение на границе Башкортостана с Челябинской областью.

Трасса Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск // Mash Batash | Мэш Бэтэш
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:погода
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