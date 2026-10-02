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2 Октября , 06:39

В Башкирии в выходные ожидается дождь со снегом

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

В субботу, 3 октября, небольшой дождь и мокрый снег, местами до умеренных, в отдельных районах гололед. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем плюс 3 — 8 градусов.

В воскресенье, 4 октября, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололед. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Ночью от нуля до минус 5 градусов, днем плюс 3 — 8 градусов.

В последующие дни небольшие дожди, температура воздуха повысится.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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