В Башкирии в выходные ожидается дождь со снегом

В субботу, 3 октября, небольшой дождь и мокрый снег, местами до умеренных, в отдельных районах гололед. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем плюс 3 — 8 градусов.

В воскресенье, 4 октября, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололед. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый. Ночью от нуля до минус 5 градусов, днем плюс 3 — 8 градусов.

В последующие дни небольшие дожди, температура воздуха повысится.