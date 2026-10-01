«Бабьему лету» пришёл конец. Башкирию ждёт интенсивное похолодание

Виновник этого процесса — циклон, идущий с Северного Казахстана. Его «хвост» подтянет арктический воздух, который приведёт к первым существенным заморозкам.

В пятницу и в выходные ночью похолодает до +1, -4, днём — до +2, +7 градусов. Среднесуточные температуры будут на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Холодный фронт принесёт с собой осадки в виде дождя и снега, местами может образоваться временный снежный покров, а на дорогах – гололедица.

Но уже в начале следующей недели циклон покинет Башкирию, и погода начнёт налаживаться.

Фото: Александр КОРОЛЁВ.