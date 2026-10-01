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1 Октября , 05:22

«Бабьему лету» пришёл конец. Башкирию ждёт интенсивное похолодание

Тёплое и солнечное «бабье лето» заканчивается в Башкирии. Сегодня, 1 октября, начнётся интенсивное похолодание, предупреждает Башгидрометцентр.

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«Бабьему лету» пришёл конец. Башкирию ждёт интенсивное похолодание«Бабьему лету» пришёл конец. Башкирию ждёт интенсивное похолодание
«Бабьему лету» пришёл конец. Башкирию ждёт интенсивное похолодание

Виновник этого процесса — циклон, идущий с Северного Казахстана. Его «хвост» подтянет арктический воздух, который приведёт к первым существенным заморозкам.

В пятницу и в выходные ночью похолодает до +1, -4, днём — до +2, +7 градусов. Среднесуточные температуры будут на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Холодный фронт принесёт с собой осадки в виде дождя и снега, местами может образоваться временный снежный покров, а на дорогах – гололедица.

Но уже в начале следующей недели циклон покинет Башкирию, и погода начнёт налаживаться.

Фото: Александр КОРОЛЁВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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