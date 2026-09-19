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19 Сентября , 13:50

В Уфе начался экофестиваль «Зелёная Башкирия»

Региональная общественная организация «Зеленая Башкирия», отмечающая свой 10-летний юбилей, проводит масштабный экофестиваль в торгово-развлекательном центре «Планета».

В Уфе начался экофестиваль «Зелёная Башкирия»В Уфе начался экофестиваль «Зелёная Башкирия»
В Уфе начался экофестиваль «Зелёная Башкирия»

 В рамках мероприятия проходит акция сбора макулатуры «Зеленый бум — подари жизнь дереву». Сюда можно принести старые газеты, журналы, картон и офисную бумагу. В программе предусмотрены семейный чемпионат по спилс-картам, уникальная интеллектуально-собирательная игра на время. Также проходит сбор лекарственных средств на переработку.

 — Мы хотим показать, что экология начинается не с глобальных проектов, а с простых ежедневных действий: сдать макулатуру, правильно утилизировать лекарство или посадить одно дерево. Сегодня на экофестивале уже зарегистрировали более 1500 участников, которые посадили свои голубые ели в рамках юбилейной акции «10 000 добрых семян». Этот фестиваль — наш общий вклад в зеленое будущее республики, — отметила председатель РОО «Зеленая Башкирия» Гульнара Хамиева

 В рамках акции можно побороться за победу в одной из номинаций:  «Мегашкола» — за самый большой общий вес, собранный всем учебным заведением; «Супергерой-школьник» — для индивидуальных рекордсменов до 18 лет; «Суперкоманда активистов» — классы, студенческие группы и волонтерские команды; «Суперпредприятие» — компании, госучреждения и ИП, проявившие сознательность; «Суперсемья» — семейные подвиги во имя природы; «Суперпедагог» — для самых инициативных учителей и воспитателей; «Эко-инфлюенсер» — для блогеров и медиаактивистов.

Чтобы принять участие, нужно опубликовать пост ВКонтакте с призывом поддержать конкурс или посетить фестиваль, использовать хештеги #ЗеленыйБумУфа, #ЗеленаяБашкирия10лет, #ЭкоФестиваль и отправить ссылку организаторам в личные сообщения официальной группы РОО «Зеленая Башкирия».

Фото: Зарина ЗАКАРИНА

Автор:Жанна МИРОНОВА
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