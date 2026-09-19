Башкирия стала лидером акции «Выбираю чистый воздух»

Республика Башкортостан активно участвовала в акции. В республике участники прошли более 41 тысячи «чистых» километров, а мероприятия собрали больше 4,5 тысяч человек.

— Наша республика активно включилась в акцию — мы поддержали марафон в Уфе, Стерлитамаке и Салавате, и жители показали, что готовы менять привычки ради будущего. В номинации «Самое активное предприятие» победила Башкирская содовая компания из Стерлитамака. Благодарю всех организаторов за возможность стать частью такого важного движения. Республика Башкортостан и дальше будет поддерживать инициативы по улучшению качества воздуха и сохранению природы для будущих поколений. Поздравляю всех победителей и участников марафона и благодарю за ответственность и неравнодушие, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Акция проходит в поддержку федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Заместитель министра природных ресурсов РФ Максим Корольков озвучил цифры. Участники акции прошли 1 миллион 68 тысяч 530 «чистых» километров — это почти в два раза больше, чем год назад, и абсолютный рекорд за всю историю проекта.

Фото: сайт минэкологии РБ